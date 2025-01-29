Gezi eylemleri gerekçe gösterilerek menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına ve bazı oyuncular hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösteren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, “Ne zaman yeni bir telaş içerisine girseler, akıllarına eski defterleri açmak geliyor. En büyük korkuları konuşan ve tepki veren millet olduğu için bunun bir tezahürü olan Gezi'yi hiç unutmayanlar, peşini bırakmayanlar, Sinan Ateş'in kanını yerde bıraktılar. Artık yeter susmayacağız, bu düzene asla teslim olmayacağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bolu’daki otel faciası, yeniden yürütülen Gezi soruşturması ve Ümit Özdağ'a verilen tutuklama kararı ile ilgili konuştu.

Ülkede yaşanan adaletsizliklere değinen Dervişoğlu, siyasi iktidar aktörlerinin ne zaman bir telaş içine girse, akıllarına eski defterleri açmak geldiğini söyledi. Gezi Parkı eylemleri gerekçesi gösterilerek yapılan tutuklamalar üzerinden eleştiren Dervişoğlu, “En büyük korkuları konuşan ve tepki veren millet olduğu için bunun bir tezahürü olan Gezi'yi hiç unutmayanlar, peşini bırakmayanlar, Sinan Ateş'in kanını yerde bıraktılar. Azmettiricilerini takipsizlikle ödüllendirdiler. Sıla bebeğimizi, Narin kızımızı mezara koydular. 53 binden fazla insanımız öldü depremde. Geride kalanlar kimsesizlikleriyle kaldılar” diye konuştu.

“İstibdat yönetimiyle karşı karşıyayız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame yazılmasına, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına tepki gösteren Dervişoğlu, “Bugün Ekrem İmamoğlu'na iddianame, Hüseyin Baş'a denetimli serbestlik, Ümit Özdağ'a tutuklama, Müsavat Dervişoğlu'na tehdit mektupları yazan bu düzen, eğer bu devrana dur demezsek yarınlarda hepimizi ihanet senaryolarına kurban edecektir. Bu yüzden mesele şahıslar meselesi değil, Türk milletinin şahsiyeti meselesidir. Darbe yönetimlerine rahmet okutacak örtülü bir istibdat yönetimiyle karşı karşıyayız. Artık yeter susmayacağız, bu düzene asla teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Devlet yönetiminde öncelik yaşam hakkıdır”

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, geçen hafta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasını ise şunları söyledi:

“İnsanlar yine önlenebilir bir olayda hayatlarını kaybettiler. Daha bir hafta önce karnelerini almış ve sadece şubat tatili yapmak isteyen 36 çocuğumuz kaybolup gittiler. Garibanına gün yüzü göstermedi. Pazartesi günü sabah okula gideceklerdi, şimdi kara toprağın altına girdiler. Yöneticilerin ihmallerinden kaynaklanan hiçbir ölüm toplumun hassas olduğu duygular istismar edilerek geçiştirilemez. 2002 sonrasında yönetimin ihmali, denetim eksikliği ya da kayırmacılığından kaynaklanan ve kader fıtrat denilerek üstü örtülen ölüm sayısı yaklaşık 55 bin civarındadır. Bu sayıya deprem felaketlerinde hayatlarını kaybedenler dâhil değildir. İstisnasız herkesin kabul ettiği üzere insan en değerli varlıktır ve devlet yönetiminde öncelik yaşam hakkıdır.”

Dervişoğlu’nun açıklamasından öne çıkan diğer satırbaşları şöyle:

“Onların vatan dedikleri Saray’dır”

- Bu kürsüden aylardır bu iktidarın Türk milletine karşı bir kalkışma içinde olduğunu düşünüyorum. Tıpkı devleti şahsi milleti tebaa olarak kişinin yaptığı gibi. Mesele iktidardakilerin iktidarı kalmak uğruna her şeyi göze almaları tek adamın ömür boyu başkanlığı için 85 milyonu sefalet içinde bırakmaktadır. Ortada bir Saray varsa onlara göre saraydan gerisi onlar için bir teferruattır. Onların vatan dedikleri, bayrakları, siyasi namusları Saraydır.

“Hakkını arayana 'Ananı da al git' diyenler...”

- Hakkını arayana "ananı al git" diyen, evlatlarının geleceğini soranları azarlayanları, kumpas davalarında savcılığa soyunanlarda, işine gelmediğinde mahkeme kararını tanımayan da bunlardı.

“Milleti sokağa çıksınlar diye tahrik ediyorlar”

- Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar, milletimizi “sokağa çıkarsanız yazarız” diye tehdit ederken, sokağa çıksınlar diye de tahrik ediyorlar. Kaos peşindeler. Hatırlatırım siyaset tarihi göstermiştir, kaosu yaratan altında kalır. Öz milletine illet diyen biri uyarıyorum. Büyük Türk milletinin ferasetini unuttunuz. Bunun faturası ağır olacaktır.

“Kanunsuz emirleri uygulayanlar millete hesap verecekler”

- Türkiye Cumhuriyeti kendi milletine meydan okuyanların değil, dünyaya meydan okuyanların kurduğu devletin adıdır. Kanunsuz emirleri reddedin, sonunuza kadar arkanızdayım. Hukukla bağdaşmayan kararları artık vermeyin, kendi kardeşinizin kanına girmeyin, şeref ve namusunuzu kirletmeyin bu düzenin aracısı olmayı reddedin. Kısaca mesleğinizin namusuna sahip çıkıp sizi yetiştiren bu büyük millete ve cumhuriyete borcunuzu ödeyin.

- Kanunsuz emirleri uygulayanlar bilsinler ki bir gün bunun hesabını bu büyük millete vereceklerdir. Bir kez daha söylüyorum, kanunsuz emirlere uymayın, hukuku çiğnemeyin, vatandaşın adalet duygusunu yaralamayın.