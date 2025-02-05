Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olan Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) olağanüstü yetkiler tanındığına dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasi iktidarın kontrolden çıktığına dikkat çekerek “Bugün artık sandığın kendisi dahi tehlike altındadır. Toplumu nefessiz bırakmak, demokratik ilkeleri ortadan kaldırmak için DDK gibi yapıları süper yetkili hâle dönüştürerek muhalefet üzerinde baskı oluşturmakta” dedi.

Resmî Gazete'de yayımlanan kanuna göre DDK, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı olan DDK’nin yapısındaki değişikler tartışılırken partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “İktidar artık şirazeden çıkmıştır. Bugün artık sandığın kendisi dahi tehlike altındadır. Kural, nizam, örf, adet, devlet geleneği tanımaz iktidar, Kendisine muhalif olan bir sivil toplum örgütünü yargı yoluyla, yargı yolu uzarsa yeni yetkiler tanıdığı idari yolla yani kısacası, devletin tüm imkanları ile yenmeye, sindirmeye çalışmaktadır. Toplumu nefessiz bırakmak, demokratik ilkeleri ortadan kaldırmak için, DDK gibi yapıları süper yetkili hale dönüştürerek muhalefet üzerinde baskı oluşturmakta, Resmen muhaliflere DDK Kılıcı sallamaktadır” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş sorusunu yanıtladı

Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın “Aday belirlemek için erken” sözleri hakkında da yorumda bulundu. Kişiler üzerinden bir değerlendirme yapmadığını söyleyen Dervişoğlu, “Bu sürecin çok önemli olduğunu, dolayısıyla kişiselleştirilmemesi gerektiğini defalarca söyledim. Hem grup kürsüsünden hem meclis kürsüsünden hem de yapmış olduğum çeşitli açıklamalarda. Cumhurbaşkanlığı meselesi milletimizin temel meselesi. Dolayısıyla bir partinin iç meselesiymiş gibi değerlendirmeye tabi tutulmasını yerinde ve anlamlı görmüyorum” diye konuştu.

“Utanç niteliğinde”

Dervişoğlu, hâkim ve savcı atamalarında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeğenini takdim etmesine tepki gösterdi.

“30 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 'Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni' vesilesiyle yaşadığımız çürümenin utanç niteliğindeki tablosu ortaya çıkmıştır” diyen Dervişoğlu, şunları dile getirdi:

“Bu tablo vatandaşımızın, neden, 'Can, mal, namus' güvenliğinin kalmadığını da tüm renkleriyle anlatmaktadır. Çünkü, 'Derdini anlattığı kadı', kendisini dinlemek yerine, AK Parti genel başkanına sırıtmakla meşguldür. Evet, bu tören sırasında, dikkat ediniz, tören, AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde düzenlenen hâkim-savcı kura törenidir. Aynı kişinin atadığı sözde Adalet Bakanı oradadır.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Teğmenlerin ihracı

- Bu hamle, Türk ordularını terhise zorlayan işgal komutanları ve işbirlikçilerinin yaptıklarıyla bir ve aynı şeydir. Armasında Mustafa Kemal olan Harp Okulu öğrencilerinin ve armasında Mustafa kemal olan Kara Kuvvetlerinin mensuplarının Mustafa Kemal’in askerleriyiz demelerini sindiremediler. Sarayın değil, Türk vatanını, Bir avuç utanmaz azınlığın değil, Türk Milletini, Kayıtsız ve Şartsız öncelikle Türk devletini korumaya yemin etmeleri kendi isimlendirmeleriyle iç cepheye zor geldi.

İmralı süreci

- Tesadüf değildir ki, Meclis'teki Öcalangillerden bir vekil, teröristbaşının akrabası ve sözcüsü olarak İmralı’nın şu notunu iletti herkese: 'Bu mesele çözülürse yaşam kapısı herkese açılır. Bu mesele çözülmezse Türkiye Anadolu'ya çekilir ve cehennemini yaşar.' Dün ise Öcalangillerden bir genel başkan, 'Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da' demiştir. Evet röportaj ve beyanat aynen bu şekildedir. Şimdi ben buradan, akıllarını ve izanlarını yitirmiş ihanet planlarını canhıraş uygulayan, adeta zamanla yarışırcasına çırpınan bu derbederlere ve onların en başındaki AKP genel başkanına soruyorum: Sizi, teröristbaşı Öcalan’ı kurtarıcı görecek hâle getiren hangi olaylara karıştınız?

“Başınıza gelen şey nedir? Çıkın bu mevzuyu bize bir anlatın”

- 22 yıldır yaptırmadığınız, yaptıramadığınız ve şimdi yapılırsa asrın mucizesi diye sattığınız meselenin aslı astarı nedir? Kimin elinde esirsiniz? Başınıza gelen şey nedir? Çıkın bu mevzuyu bize bir anlatın! Anlatın ve eğer bu kasıtlı bir ihanet değil de içine düştüğünüz bir bataksa ve siz bu bataktan çıkmak pahasına, Türkiye’yi oraya atıyorsanız itiraf edin. Gelin Türk milleti olarak sizi de kurtaralım. Düşmana değil, Cumhuriyet’in Türk çocuklarına teslim olun!

Mülakatta elendikten sonra intihar eden Mert Akdoğan'ı hatırlattı

- Bu düzenin devam etmesini isteyenler devleti yağmalanacak bir yapı olarak gören, zerre utanma duygusuna sahip bulunmayanlardır. Eğer söz konusu grup başkan vekilinde veya orada bulunan iktidar mensuplarında azıcık bir utanma duygusu olsaydı hakimlik savcılık sınavında ilk 115'e girmesine rağmen mülakatta elenip intihar eden Mert Akdoğan'ı hatırlayıp yüzleri kızarırdı, utanırlardı, hicap duyarlardı.

6 Şubat depremleri

- 50 binin üzerinde insanımız canını kaybetti. 107 binin üzerinde kişi yaralandı, birçoğu ömür boyu taşıyacağı hasarlar aldı. Yüzbinlerce insan yakınlarını, ev ve iş yerlerini yani yuvalarını ve ekmek teknelerini kaybettiler. Halen sayılarını bilmediğimiz ama en az iki milyonun üzerinde yurttaşımızsa memleketlerinden, doğup büyüdüğü, atasının mezarının olduğu topraklardan uzaktalar. Ölenlere bir kere daha rahmet, kalanlara ise sabır ve selamet diliyorum.

“Hatay’da 254 bin ev yapacağız demişler; 45 bin teslim etmişler”

- 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilimiz, 14 milyon insanımız etkilendi. En az 518 bin konut doğrudan yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bundan çok daha fazlası ise kullanılamaz hale geldi. AKP Genel Başkanı Erdoğan, 850 bin konut ve işyeri yapılacağını söyledi. Bunların da 319 binini, bir yıl dolmadan teslim edeceğini defalarca, medyada ve meydanlarda anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kurum’un ve Erdoğan’ın, geçen hafta itibarıyla açıkladığı verilerden 201 bin 688 bağımsız bölümün teslim edildiğini öğreniyoruz. Bunların ne kadarının altyapısının, yolunun, suyunun, elektriğinin mutfak, banyo gibi yaşamsal birimlerinin gerçekten tamamlanıp, tamamlanmadığını tahmin etmekse zor değil. İnşaat ihalelerinin, kapı, pencere, boya, altyapı gibi alt ihalelerin nasıl yapıldığını da aşağı yukarı biliyoruz.

“Şimdiye kadar sadece 26 bin vatandaşımıza konut teslim etmişler”

- Peki bir bakalım, verilerini gerçek, evleri ise kullanıma hazır varsayalım, depremin üssü olan şehirlerimizde ne kadar ev lazımmış ne kadarını yapmışlar? Hatay’da 254 bin ev yapacağız demişler. 45 bin teslim etmişler. Maraş’ta 112 bin yapılacakmış, 34 bin teslim edebilmişler Malatya’da ise 103 bin konut yapacağız demişler, şimdiye kadar sadece 26 bin vatandaşımıza konut teslim etmişler.

- Kısaca, bir yıl içerisinde teslim edeceğiz dedikleri sayının yarısına iki yılın sonunda ulaşabilmiş değiller. Yani 850 bin konut ve işyeri yapacağız demişler. Buna karşılık bunun sadece 200 bini yani dörtte birinden daha azı yapılmış durumdadır. Başarı oranları budur.