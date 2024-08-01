İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin “Siyasi partiler erken seçim istiyorlar ise ben buradan açıkça ilan ediyorum. Hemen seçim olacaksa İYİ Parti olarak bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık. Ama bu bir spekülatif amaçla kullanılıyor, ‘Bugün gündeme getirelim, 2,5 sene sonra yaparız' türünden bir yaklaşım içeriyorsa, tarafımızdan bakıldığında bunun kabul edilebilir bir yanı yok” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan ve İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy da yer aldı. Genel Başkanlar görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ın hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirten Dervişoğlu, “Kendilerine ve heyetinde bulanan arkadaşlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ayrıca iyi dilekleri için de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Spekülasyona ifadelerimle dâhil olmak istiyorum”

Dervişoğlu ve Erbakan ortak basın toplantısı ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erken seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine konuşan Dervişoğlu, “Erken seçim gündeme geldiğinde, adı üstünde, hemen seçimin gündeme getirilmesi lazım. Türkiye'de böyle bir siyasi vasat var mı yok mu, bunu değerlendirmek durumundayız. Siyasi partiler erken seçim istiyorlar ise ben buradan açıkça ilan ediyorum. Hemen seçim olacaksa İYİ Parti olarak bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık. Ama bu bir spekülatif amaçla kullanılıyor, ‘Bugün gündeme getirelim, 2,5 sene sonra yaparız' türünden bir yaklaşım içeriyorsa, tarafımızdan bakıldığında bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Benim seçim istememle seçim olmuyor. Seçimin şartlarının oluşması lazım ve kararın TBMM tarafından alınması lazım. Dolayısıyla iktidarın da bu erken seçim kararına destek vermesi lazım. Siyasetin, Türkiye'yi olabilecek işler üzerinden yönlendirmek gibi bir sorumluluğu vardır. Ama ben bu spekülasyona ifadelerimle dâhil olmak istiyorum. Eğer Türkiye de erken seçim olacaksa, İYİ Parti'nin yarın yapılacak bir seçime bile hazır olduğunu ifade edebilirim” dedi.

AYM’nin Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı üzerinden “Yargıdaki anlaşmazlık devam ediyor mu?” sorusuna da yanıt veren Dervişoğlu, “Bu konu Türkiye’de tartışılmaması gereken bir konu ancak tartışılmaması için gündemde olmaması lazım. Türkiye’nin gündemine böyle bir sorunun taşınması, Türk demokrasisi açısından güzel bir şey değil. Orta yerde bir mahkeme kararı var. Daha önceden kabul edilmemiş bir milletvekilliği, kabul edilmemesine rağmen düşürülmüş bir milletvekilliği sorunu var. Bunları doğru bir biçimde ele almak icap ediyor. İktidarın mahkeme kararları ile inatlaşması, adalet duygusunun zedelenmesine vesile oluyor. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda da zedelenmemiş hiçbir müessese kalmıyor. Türkiye’ye yakışmayan bu tartışmanın ortadan kaldırılması için adaletin yerine gelmesi ve mahkeme kararlarının uygulanması lazım” diye konuştu.