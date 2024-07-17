Partisinin grup toplantısında konuşan Müsavat Dervişoğlu, sokak hayvanlarının hedef alınmasına "Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün" sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. AK Parti'nin sokakta yaşayan hayvanlara "ötanazi" yapılmasını (öldürülmesini) içeren yasa teklifini eleştiren Dervişoğlu, "İnfaz yasasıyla salıverilen caniler, elini kolunu sallayarak cinayet işliyorlar. Kurye olarak ekmek parası kazanmaya çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman gibi gencecik insanlarımız hunharca öldürülüyor. Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç bir kadının katilinin başka bir cinayetten yatarken şartlı salıverildiğini öğreniyoruz. İşte Saray rejiminin infaz sistemi. Ve işte saray adaletinin terazisi. AK Parti iktidarı aynı zamanda bir duyarsızlık hâlidir. Sokakta katillerin, çetelerin kol gezdiği bir durumda Saray rejimi köpekleri, kedileri toplayıp öldürmenin peşinde. Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün. Çetelerin, uyuşturucu ve silah tüccarlarının, mafyaların, kaçakların peşine düşün" dedi.

"En düşük emekli aylığı asgari ücretten az olmamalı"

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine tepki gösteren Dervişoğlu, bunu "emeklinin idam fermanı" olarak nitelendirdi.

Dervişoğlu, 19 bin 44 liraya dayanan dört kişilik bir ailenin güncel açlık sınırının ve asgari ücretin katbekat altında olan emekli aylığı için "Yıllardır haykırıyoruz; 'en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmamalıdır' diye. Yazıkları olsun" diye tepki gösterdi.

"Emekliye reva gördüğünüz bu artış, lüks ve şatafat meraklısı saray bürokratlarınızın, il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği 168 binlik yemek hesabının bahşişi bile değildir" diyen Dervişoğlu, ikitdara şu sözlerle seslendi:

"İktidar yetkisini elinde bulunduran gamsızlar, 'kaynak yok' diyerek bu gamsızlıklarını meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. 'Kaynak yok' demek, külliyen yalandır; aymazlıktır; milletimizin aklı ile dalga geçmektir. Kaynak vardır. 5 uçakla NATO toplantısına giderken, 3 uçakla Hollanda’da maç izlemeye giderken, saray danışmanlarını ve bürokratlarını beslerken var olan kaynak ne ise, emekli vatandaşlarımızın durumlarını bir nebze olsun iyileştirmek için kullanılacak kaynak da odur. Yerli ve milli ekonomi uzmanımız Sayın Erdoğan, senin kendince uyguladığın ekonomi politikaların çerçevesinde milletimize ödettiğin bedel çok ağır olmuştur. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diye başlattığın macera; 'AKP sebep, yokluk sonuç' gerçeğinin artık komik olmayan bir fıkrasıdır."

"Eksik olan kamu denetiminin yokluğudur"

İzmir'de 12 Temmuz'da sağanak sırasında Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay’ın (44) elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin de konuşan Dervişoğlu şunları söyledi:

"Hayatının baharında iki insanımızı, iki gencecik umut dolu vatandaşımızı, ihmaller zincirinin bir sonucu olarak göz göre göre kaybettik. Yaşanan vahim olay; şiddetli yağışla, doğal afet söylemleri ile açıklanabilecek bilindik sözlerle geçiştirilebilecek bir durum değildir. Bu olay ülkemizde yıllardır süre gelen ve artık olağanlaşan kötü yönetimin, tahrip olan kamu yönetimi kültürünün açık seçik göstergesidir. İster yerel yönetim ister merkezi yönetim ister özel şirket olan asıl eksik olan kamu denetiminin yokluğudur. Bu olayın yakın takipçisi olacağımızı milletin kürsüsünden bir kez daha ifade ediyoruz."