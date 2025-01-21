İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, son dakika gelişmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gelen Dervişoğlu, gazetecilerin Kürşad Zorlu’nun partiden istifasına yönelik sorusunu yanıtladı. Dervişoğlu, istifaya dair şu ifadeleri kullandı: "Ben gidenin arkasından bir şey söylemem, kalanlarla siyaset yaparım."

İYİ Parti lideri, istifaların ardından partinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Dervişoğlu’nun bu açıklamaları, partinin geleceğiyle ilgili merakları artırırken, Zorlu’nun istifası hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Dervişoğlu, aynı gün Ümit Özdağ’a destek vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelmişti. Burada gazetecilerin soruları üzerine, parti içindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu ve Zorlu’nun istifasına dair net tutumunu sergileyerek, "Gidenin arkasından konuşmam" dedi.