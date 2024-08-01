Harbiye'de gerçekleşen konser, sahnedeki göz alıcı tasarımı ve Derya Bedavacı'nın etkileyici şarkılarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Harbiye'de Dolu Dolu Bir Gece

Konser gecesi Harbiye'de büyük bir kalabalık toplandı. Derya Bedavacı, sahne performansıyla dinleyicilerini hem duygulandırdı hem de coşturdu. Konser alanında oluşturulan dev koro, sanatçının her şarkısına eşlik ederek geceye renk kattı. Tüller ve çiçeklerle süslenen sahne tasarımı, Bedavacı’nın müzikal şölenine şıklık ve zarafet kattı.

Sosyal Mesaj ve Duygusal Performans

Bedavacı, konser sırasında sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasaya karşı tepkisini dile getirdi. "Etkili ve yetkili herkese sesleniyorum, yasayı geri çekin. Bir Türk vatandaşı olarak ben bunu istemiyorum. Sürekli değişen gündemler yüzünden kendi mutluluklarımızı yaşayamaz olduk" şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Konserde, Türk müziğinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu ve Ferdi Tayfur'un eserlerine de yer veren Bedavacı, damar şarkıların ve damarcıların yeni temsilcisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Biletleri tükenen konser için Tayfun Kaba tarafından tasarlanan özel bir kıyafet giydi. Tayfun Kaba, Sertab Erener’in 2024 Eurovision konser kıyafetini de tasarlamıştı.

Yeni Şarkı Sürprizi

Derya Bedavacı, konserinde henüz yayınlanmamış olan 9/8'lik yeni şarkısını ilk defa seslendirdi. Bestesi ve sözü kendisine ait olan bu şarkının aranjesi ise Caner Tepecik’e ait. Ayrıca, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde konser görüntülerinden oluşan özel bir klip hazırlayarak, izleyicilerine yeni şarkısının görsel bir sunumunu da gerçekleştirdi.