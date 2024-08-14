Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derya Pınar Ak, "Prens" dizisi ve "3391 Kilometre" filmindeki etkileyici performanslarıyla uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu, IMDb Starmetre'de dünya çapında 11 milyondan fazla oyuncu arasında 808. sıraya yükselerek kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı.

Listede birçok ünlü isim yer aldı

Derya Pınar Ak’ın bu olağanüstü başarısı, onu Türk oyuncular arasında zirveye taşırken, global ölçekte de tanınırlığını artırdı. IMDb Starmetre’de Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya gibi Türkiye’nin önde gelen yıldızlarını geride bırakan Ak, ilk 10'da yer alan diğer ünlüler arasında Can Yaman, Kerem Bürsin, Haluk Bilginer, Aytaç Şaşmaz, Hande Erçel, Tchéky Karyo ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle aynı platformda yer aldı.