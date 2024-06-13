İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme firmanın toplamda 100 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Derya Şensoy, ABD'de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi almış ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra bu alanda da yeteneklerini sergilemiştir. Dava dilekçesinde, bir firmanın kendisinden illüstrasyon çalışması yapmasını talep ettiği, hazırladığı üç çalışmanın beğenildiği ancak sonrasında firmadan bir daha kendisine geri dönüş yapılmadığı belirtilmiştir. Şensoy, bu çalışmalarının izinsiz olarak şişe tasarımlarında kullanıldığını tespit edince, firmaya karşı 11 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Dava sonuçlandı

Üç yıldır devam eden dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Duruşmada Derya Şensoy'un avukatı Burak Haybat ve davalı firmanın avukatı hazır bulundu. Şensoy'un avukatı, müvekkilinin emeğinin karşılığının alınması gerektiğini vurgulayarak davanın kabulünü talep etti. Firmanın avukatı ise davanın reddedilmesini istedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ve kısmen reddederek, firmanın 90 bin lira maddi ve 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Toplamda 100 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen firma, Şensoy'un haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu cezaya çarptırıldı.