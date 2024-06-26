Geçtiğimiz aylarda oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerini kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşayan Derya Tuna, gençleşmek için yüz gerdirme işlemine başvurdu. Estetik müdahaleye olumlu bakan Tuna, ameliyatsız yüz gerdirme işlemi tercih etti.

Doğal ve ağrısız

Operasyon sonrasında doktoru ile birlikte kamera karşısına geçen Derya Tuna, işlemden oldukça memnun kaldığını belirterek, "Çok mutlu ayrıldım, doğal ve ağrısız bir süreçti" dedi. Yüzündeki kırışıklıklardan kurtulan ünlü ismin doğal ve genç görünümü, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Hayranlarından tam not

Derya Tuna'nın yeni görünümünü gören hayranları, sosyal medyada "Çok doğal ve güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

İşte son hali...