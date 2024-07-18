Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in ameliyat sürecinde yanında olduğunu belirterek, “Hastaneye sık sık ziyarete gittim. Ameliyat olduğu gün de zaten yanındaydım. Çok şükür durumu iyi. Ameliyat başarılı geçti ve iyileşme süreci de olumlu ilerliyor” dedi.

"Onları çok özledim"

Tatlıses’in sağlık durumu hakkında olumlu haberler veren Tuna, İstinyePark'a geliş nedenini de açıkladı. "Ben de oğlumuz İdo’nun yanına gidip torunlarımı göreceğim. Onları çok özledim. Gitmeden önce de ufak tefek hediyeler almak için İstinyePark'a geldim” dedi.