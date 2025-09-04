İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, altıncı gününde de ziyaretçilerine müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşattı. Fuarın en çok ilgi gören etkinliklerinden Çim Konserleri, bu kez İzmirli sanatçı Derya Uluğ’u ağırladı.

Kültürpark’ta binlerce kişinin akın ettiği konserde Uluğ, “Okyanus”, “Canavar”, “Nefes”, “Yansıma” gibi hit parçalarını seslendirerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, performansı boyunca enerjisini hiç düşürmeyerek hayranlarını coşturdu.

“Memleketimde, evimdeyim”

İzmirlilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Derya Uluğ, konser sırasında duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu akşam memleketimdeyim, evimdeyim. Çocukken gelip gezdiğim, konserlerini izlediğim fuarda bugün sahnedeyim. Sizlerle birlikte şarkılar söylemek, benim için büyük bir mutluluk."

Sahneye Asil Gök sürprizi

Konserin en unutulmaz anı, Uluğ’un sevgilisi ve başarılı müzisyen Asil Gök’ü sahneye davet etmesiyle yaşandı. İkili birlikte “Yansıma” şarkısını seslendirerek fuar alanını dolduran binlerce kişiye duygusal anlar yaşattı. Seyircilerin büyük coşkuyla eşlik ettiği düet, gecenin en çok alkış alan performansı oldu.

Asil Gök, ardından “Tuana” şarkısını yorumlayarak izleyicilerden tam not aldı.

Kadın cinayetleri ve Gazze mesajı

Derya Uluğ, “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısını seslendirmeden önce sahneden toplumsal bir mesaj verdi. Kadın cinayetlerine, çocuk istismarına ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken sanatçı, dinleyicilerden büyük destek gördü.

Fuarın konser maratonu sürüyor

Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, 9 Eylül’e kadar devam edecek.

Fuarın konser takvimi şöyle:

4 Eylül: Gripin (Migros sponsorluğunda)

5 Eylül: Mustafa Sandal

6 Eylül: Selda Bağcan

7 Eylül: Sertab Erener

8 Eylül: Duman

9 Eylül: Mor ve Ötesi (İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı özel final konseri)

Konserler saat 21.15’te başlayacak.

Atatürk Açık Hava’da kahkaha dolu gece

Fuarın kültür-sanat etkinliklerinin önemli adreslerinden Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, üçüncü gününde kahkaha dolu bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Ünlü komedyen Deniz Göktaş, stand-up performansıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Güncel olaylara yaptığı göndermeler ve interaktif gösterisiyle seyircilerden büyük alkış aldı.

Açık Hava Tiyatrosu’ndaki ücretsiz etkinlikler 8 Eylül’e kadar devam edecek.

Programda yer alan diğer etkinlikler:

4 Eylül: Ali Congun – “Adliye Çayı”

5 Eylül: Miray Akovalıgil – “Ya Bende Bir Şey Yoksa”

6 Eylül: Sihirbaz Enver Ertaş – “The Illusionist”

7 Eylül: Anlatanadam (İbrahim Türker)

