Türk pop müziğin genç ve başarılı ismi Derya Uluğ memleketi İzmir’de hayranlarıyla buluştu.Çeşme Alaçatı Hayal Kahvesinde sahne alan güzel sanatçı kendisini izlemeye gelen tatilcilere muhteşem bir konser sundu. Sesi ve şarkıları kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan; kısa zamanda çok sayıda hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ Çeşme’de unutulmaz bir konsere daha imza attı. Muhteşem sahne performansı ve şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine adeta müzik ziyafeti sundu. Başarılı sanatçıyı izlemeye gelenler gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Muhabir: Mesut Varlık