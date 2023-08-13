Destici, yazılı açıklamasında, "18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için tıbbi müdahale yapıldığı" iddialarını içeren haberleri dehşet ve üzüntüyle takip ettiğini belirtti.

Devletin, ilgili tüm kurumlarıyla bu duruma müdahale etmesi gerektiğini dile getiren Destici, "Tabipler Odası ve başta barolar olmak üzere hukukçuların konuya sessiz kalmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

İddiaların, "cinayetten hiçbir farkı olmadığını" ifade eden Destici, "Bu uygulamaların, operasyonların kimler ve hangi gruplar tarafından yapıldığı, kimler tarafından desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Destici, milleti, gelecek nesilleri, çocukları korumanın devletin ilk ve en asli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

Öte yandan Destici, Fener Rum Metropolitliği'nin, Sümela Manastırı'nda, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethettiği 15 Ağustos günü ayin yapması için verilen iznin de yeniden gözden geçirilmesini istedi.