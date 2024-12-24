Muğla Büyükşehir Belediyesi, Deştin Köyü’ne yapılmak istenen Çimento Fabrikası ile ilgili kamuoyunda uzun süredir devam eden endişelere çözüm aramak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Egemen Balaban, TMMOB İKK Başkanı Coşkun Çatalkaya gibi önemli isimler katıldı.

Başkan Aras’tan ortak akıl vurgusu

Başkan Ahmet Aras, yerel seçimlerden önce üzerinde durdukları Muğla için önemli konularda tüm paydaşlarla ortak akılla hareket etmenin gerekliliğini belirterek, “Şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla karar almak çok önemlidir,” dedi. Deştin Köyü’ne yapılacak çimento fabrikası ile ilgili, halkın sağlığı, çevre ve tarım alanlarının korunması gibi önemli konularda farklı paydaşlar arasında fikir birliği oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi, hukuki süreçleri takip ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Deştin’de yapılması planlanan çimento fabrikasının etkilediği 428 hektar maden sahasına verilen kalker ve kil ocağı maden işletme ruhsatlarının iptal edilmesi için dava açtı. Ayrıca, 12 Aralık 2024 tarihli Meclis kararıyla, mevcut hukuki süreçlerin takip edilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Başkan Aras’tan ÇED süreci hakkında kritik paylaşım

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Deştin’de yapılması planlanan Çimento Fabrikası projesine karşı çok sayıda bilimsel, teknik ve hukuksal itirazın gündeme getirildiğini belirtti. Aras, proje kapsamında bulunan kalker ve kil ruhsat sahalarının üç kapalı ormanlık alanında yer aldığını, bu alanlarda madencilik yapılmasının Orman Mevzuatına göre mümkün olmadığını söyledi. Ayrıca, proje sahasının zeytinlik alanları ve tarım alanlarıyla iç içe olduğunu belirterek, bu tür bir fabrikanın yerleşim yerlerine ve su kaynaklarına yakın olmasının büyük tehlikeler oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Aras, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na seslenerek, “ÇED sürecinin sonlandırılmasını ve halkın beklentilerine uygun adımlar atılmasını talep ediyorum,” dedi.