Deü 42. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 42. kuruluş yıl dönümünü Rektörlük Yerleşkesi’nde düzenlediği törenle kutladı. DEÜ Rektör Vekili ve YÖK üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitenin köklü tarihiyle yükseköğretim geleneğinin güçlü bir taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Törene, üniversite üst yönetimi, akademik ve idari kadro ile öğrenciler katıldı.

42 yıldır öncülük ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, 1982 yılında kurulduğundan bu yana eğitimde ve araştırmada önemli başarılara imza atmıştır. Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ’nün misyonunun, öğrencilere en iyi eğitim olanaklarını sunmak ve topluma hizmet etmek olduğunu belirtti. "Kurumumuz, 42 yıldır eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette öncü olmanın gururunu yaşıyor" dedi. DEÜ, donanımlı öğrencileri ve başarılı mezunları ile büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyor.

Törende duygu dolu anlar

Törende, DEÜ'nün kuruluş tarihi olan 20 Temmuz 1982'den itibaren görev yapan 6 akademik ve 1 idari personele teşekkür belgeleri verildi. Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, teşekkür belgelerini takdim ederken duygu dolu anlar yaşandı. DEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Neczan Özmen, "DEÜ ailesinin bir mensubu olmaktan her zaman gurur duydum" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’na anlamlı yürüyüş

Törenin sonunda, DEÜ mensupları Rektörlük Binası önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyerek Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Rektör Vekili Ak, "Üniversitemizin tüm mensupları adına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla andık" dedi. DEÜ, Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.