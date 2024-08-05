Kısmi kapanmanın nedenleri
- Tadilat çalışmaları: Acil servis birimi, boya, badana ve genişletme çalışmaları dahil kapsamlı bir elden geçirme sürecine girdi. Bu çalışmaların 3 ay süreceği belirtiliyor.
- Genişletme ve yetersizlik: Son 3 yılda acil servisin yetersiz olduğu yönünde Sayıştay raporları bulunmakta. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, sürekli tadilat yapılması gerektiği görüşünü bildirmişti.
- Hekim sıkıntısı: DEÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt, son 5 yıl içinde 19 asistan hekim ve 5 öğretim üyesinin istifa ettiğini doğruladı. Tadilat süreci ile birlikte hekim sayısının arttırılması yönünde çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Hizmetler ve yönlendirme
- Acil servisteki hizmetler: Tadilat süresince acil serviste yalnızca durumu ciddi olan hastalara müdahale edilecek.
- Yönlendirme: Ayaktan tedavi olabilecek hastalar hastane içerisindeki polikliniklere veya diğer sağlık kurumlarına yönlendirilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ