Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nin Erişkin Acil Servisi’nde devam eden tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor. Hastane yetkilileri, tadilat sürecinin hastaların hizmet kalitesini artırmak için yapıldığını belirtti.

Acil servis her zaman açık

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, Sağlık Bakanlığı’nın kalite standartları çerçevesinde acil servislerin periyodik olarak yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Bayrak, "Sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim hizmetlerinin de devamlılığını sağlamak amacıyla bu tadilat çalışmaları yapılıyor. Eylül ayının ilk haftasında tadilatın tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın da bu süreçte önemli katkıları olduğuna dikkat çekti.

Başhekimden tadilat açıklaması

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt, acil servislerin 24 saat aktif olduğunu ve yoğunluk nedeniyle sürekli bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kurt, "Acil servisler her 3 yılda bir yenilenmelidir. Şu anda hastanemiz acil servisi, günde 60-70 kırmızı ve sarı alan hastasını kabul ediyor. Diğer hastalar ilgili polikliniklere yönlendiriliyor. Eylül ayının ilk haftasında acil servisimizi daha kaliteli ve güvenli bir şekilde tekrar hastalarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tadilat sürecinde de acil servisimiz kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.