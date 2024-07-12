Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yayımlanan "2025 QS Avrupa Üniversite Sıralaması" raporunda büyük bir başarı elde etti. Geçtiğimiz yıla göre sıralamasını 26 basamak yükselterek Avrupa'nın en iyi 462. üniversitesi oldu. Türkiye’den sıralamaya giren 72 üniversiteden biri olan DEÜ, Türkiye genelinde ise 16. sırada yer aldı. DEÜ, Avrupa’nın Batı Asya alt grubunda ise 29. sıradan 26. sıraya yükseldi.

"Yükselişimiz sürüyor"

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili ve YÖK üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ'nün uluslararası sıralamalardaki başarısını değerlendirerek, "Son olarak 'QS World University Rankings: Europe 2025' verilerine göre üniversitemiz, 26 basamak yükselerek Avrupa'da en iyi 462. üniversite oldu. Türkiye'de de önemli başarılar elde eden üniversitemiz, 16. sırada yer aldı. Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle verimli akademik iş birlikleri yaparken, toplumsal katkı misyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimizi ve bilimsel çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Araştırma üniversitemizin başarılarına katkı koyan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sürdürülebilirlikte DEÜ farkı

Sürdürülebilirlik alanında yoğun çalışmalar yürüten DEÜ, QS raporunda bu performansıyla dikkat çekti. Sürdürülebilirlik metriğinde geçen yıla göre 1 basamak yükselerek Avrupa'da 242. sırada yer aldı. DEÜ’nün "akademik itibar" ve "işveren tanınırlığı" metriklerinde de Avrupa’da ilk 250 içinde yer alması önemli bir başarı olarak kaydedildi.