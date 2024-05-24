**DEÜ Bahar Şenliği Coşkusunda Gece Yolcuları Sahne Aldı**

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Amfi Tiyatro'sunda muhteşem bir gece yaşandı. Gece Yolcuları, 5 bin kişilik tiyatroyu dolduran 8 bin DEÜ'lüye unutulmaz anlar yaşattı.

Yoğun ilgiyle karşılandılar

DEÜ'nün Gençlik Haftası kapsamındaki Bahar Şenliği'nde sahne alan Gece Yolcuları, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Grup, en sevilen parçalarını seslendirirken, DEÜ'lüler coşkuyla eşlik etti.

Kültürel bir şölen

DEÜ Rektörlüğü ve ilgili birimlerin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gece Yolcuları hem kendi şarkılarını hem de özel düzenlemelerle yorumladıkları nostaljik parçaları seslendirdi. Öğrencilerin alkışlarıyla son bulan konserde, grup üyelerine çiçek takdim edildi.