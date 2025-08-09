Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerin barındığı yurtların güvenliğini en öncelikli sorumlulukları arasında gördüklerini belirterek, Buca Erkek Öğrenci Yurdu’nun yapı güvenliği konusunda yapılan teknik incelemeler sonucunda risk taşıyabileceği ihtimalinin tespit edildiğini duyurdu.

Üniversite yönetimi, olası deprem riskine karşı önlem amacıyla binanın 2025–2026 eğitim-öğretim yılı boyunca kapalı tutulacağını açıkladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Kendimizin kalmayacağı yerde öğrencilerimizi barındırmayız” sözleriyle kararın temel amacının can güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin mağdur edilmemesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile koordinasyon sağlandığını aktaran üniversite, alternatif yurt imkanlarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, alınan kararın yalnızca olası riskleri ortadan kaldırmaya yönelik önleyici bir adım olduğu belirtilerek, “Sürecin her aşamasında şeffaflıkla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerine yer verildi.