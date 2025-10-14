DEÜ ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin kariyer yolculuklarına yeni fırsatlar sunulacak.

Protokol töreni, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener ve SKS Daire Başkanı Nida Sevim de hazır bulundu.

4 Bin Öğrenciye Kariyer Desteği

2025-2026 eğitim-öğretim yılında uygulanacak program kapsamında, 4 bin DEÜ öğrencisi kişisel gelişimden dijital dönüşüme, girişimcilikten sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar birçok alanda desteklenecek. Programın amacı, öğrencilerin hem bireysel hem de mesleki becerilerini geliştirerek istihdam olanaklarını artırmak.

“Gençlerin Potansiyelini Açığa Çıkarmayı Önemsiyoruz”

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, gençlerin çağın gerekliliklerine uygun şekilde donanımlı bireyler olarak yetişmesinin üniversitenin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, “İŞKUR ile yaptığımız bu iş birliği, öğrencilerimizin kariyer planlamalarına ve kişisel gelişimlerine güçlü bir katkı sunacak. DEÜ olarak gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran projelere öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

İŞKUR Gençlik Programı, sadece istihdam odaklı değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluk, dijital yetkinlikler ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de destekleyen bir model sunuyor. Bu yönüyle program, üniversite-kurum iş birliklerinde yeni bir örnek oluşturuyor.