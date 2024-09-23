Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından 20-21 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘11. Geriatri Günleri’ sempozyumu, kırılgan yaşlı hastaların sağlık yönetimine yenilikçi yaklaşımlar sunarak uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü.

Kırılgan hastalara çok boyutlu yaklaşım

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Geriatrik Bilimler Derneği ve İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen sempozyumun ana teması, bu yıl "Kırılgan Hastaya Çok Boyutlu Yaklaşım" olarak belirlendi. Türkiye ve dünyanın önde gelen geriatri uzmanlarının bir araya geldiği etkinlik, özellikle yaşlı nüfusun artan sağlık ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi amaçladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, açılış konuşmasında, “Araştırma Üniversitemizin bu sempozyumun bir parçası olması büyük bir onur. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu bu bölgede gerçekleştirdiğimiz etkinlik, sağlık hizmetlerimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Geniş katılımla gerçekleşen etkinlik

Sempozyuma geriatri, iç hastalıkları, aile hekimleri, hemşireler, psikologlar, diyetisyenler, gerontologlar, fizyoterapistler ve sosyal hizmet uzmanları gibi farklı meslek gruplarından geniş bir katılım sağlandı. Rektör Yılmaz, “Yaşlı nüfusun artışıyla birlikte kırılgan hastalar için bireyselleştirilmiş tedavi yöntemlerine daha çok ihtiyaç duyuluyor. Bu hastalar, mevcut sağlık kılavuzlarında yeterince yer almıyor, dolayısıyla sempozyumun amacı bu eksiklikleri gidermeye yönelik çözümler üretmek,” ifadelerini kullandı.

Kırılgan hastaların yönetimine yeni yaklaşımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, sempozyumun araştırma konularını şu sözlerle özetledi: "Kırılgan hastalarda diyabet, hipertansiyon, osteoporoz ve demans gibi yaygın hastalıkların yönetimi, multidisipliner yaklaşımlar ile ele alınacak. Ayrıca, hayat sonu bakımı, teletıp yaklaşımları ve cerrahi işlem kararları gibi konular da sempozyumun başlıca tartışma alanları arasında yer alıyor."

Prof. Dr. Işık, sempozyumda yapılan sunumların ve tartışmaların bir bildiri kitabı olarak yayımlanacağını belirterek, bu alanda yapılan araştırmaların akademik camiaya kazandırılacağını ifade etti.

Kurumlar arası iş birliği

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, etkinlikteki konuşmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin yaşlı nüfusun sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.