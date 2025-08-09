Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret etti. Görüşmelerde sağlık yatırımları, akademik gelişmeler ve ortak proje fırsatları ele alındı.

Sağlık Bakanlığı’ndaki toplantıya DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak da katıldı. Ziyarette, üniversitenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların planlanması ve bakanlık ile yürütülen projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Yılmaz, “Bakanlığımızla yürüttüğümüz projelerin ülkemizin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diyerek desteklerinden ötürü Sağlık Bakanı Memişoğlu’na teşekkür etti.

YÖK ziyaretinde ise Prof. Dr. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden YÖK Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Özvar’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede, üniversitenin akademik çalışmalarının yanı sıra toplumsal sorumluluk projeleri ve YÖK’ün stratejik hedefleri doğrultusunda atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

YÖK Başkanı Özvar, DEÜ’nün araştırma üniversiteleri arasındaki öncü konumuna dikkat çekerek, üniversitenin bölgesel kalkınmaya ve yükseköğretim sistemine yaptığı katkılardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.