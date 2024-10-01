Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) 2024-2025 Akademik Yılı, DEÜ Tıp Fakültesi’nde düzenlenen coşkulu bir törenle başladı. Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen törende, tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek gelecekteki mesleklerine ilk adımlarını attı.

Yeni akademik yıl coşkusu

DEÜ Tıp Fakültesi’nde düzenlenen törende, yeni akademik yılın başlangıcı beyaz önlük giyme töreniyle kutlandı. Törene, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, akademik ve idari birim yöneticileri, öğrenciler ve aileler katıldı. Rektör Yılmaz, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin başarılarına olan inancını dile getirerek, “Yeni akademik yıl, hepimiz için başarı ve sağlık dolu bir dönem olacak” dedi.

“Bilgiye kapımızı aralıyoruz”

Rektör Yılmaz, törende yaptığı açılış konuşmasında DEÜ’nün Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı. “Köklü tarihi, saygın akademik kadrosu ve nitelikli eğitimiyle Dokuz Eylül Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı’na güçlü bir başlangıç yapmıştır” ifadelerini kullanan Yılmaz, üniversitenin yeni akademik yılda da yenilikçi çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Beyaz önlüklerini giydiler

Tıp Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlüklerini giydiği törende duygusal anlar yaşandı. Beyaz önlük, tıp öğrencileri için mesleki yemin ve sorumluluğun bir sembolü olarak görülüyor. Rektör Yılmaz, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar dileyerek, “Sizler, üniversitemizin nitelikli akademik kadrosu ile geleceğin sağlık profesyonelleri olarak yetişeceksiniz” dedi.

Cumhuriyet vurgusu

Rektör Yılmaz, DEÜ’nün logosunda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk siluetinin anlamına da dikkat çekti. “Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya ve geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirmeye kararlıyız” diyen Yılmaz, DEÜ’nün bilimsel çalışmalarının yanı sıra Cumhuriyet’in kazanımlarına da sahip çıkan bir eğitim kurumu olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

“DEÜ büyümeye devam edecek”

DEÜ’nün ulusal ve uluslararası başarılarını artırma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Rektör Yılmaz, yeni akademik yılda bilimsel yolculuklarının hız kesmeden süreceğini ifade etti. “Araştırmalarımıza ve projelerimize yeni dönemde de devam edeceğiz” diyerek, DEÜ’nün bilimsel alandaki öncülüğünü sürdüreceğini vurguladı. Tören, öğrencilerin ve ailelerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.