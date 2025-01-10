Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen TURAK tarafından 6 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı. Bu başarı, DEÜ’nün turizm alanındaki eğitim kalitesini ve uluslararası standartlarla uyumunu bir kez daha onayladı.

Eğitim kalitesinin tescillenmesi

31 Aralık 2024 – 31 Aralık 2030 tarihleri arasını kapsayan bu akreditasyon, DEÜ'nün 2024 Ocak ayında yaptığı başvuru üzerine TURAK tarafından verilen bir karar sonucunda elde edildi. Akreditasyon süreci, akademik yetkinliği ve eğitim kalitesini ulusal düzeyde tescillemiş oldu.

Rektör Yılmaz: "Bu başarı turizmdeki yetkinliğimizi artırıyor"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, alınan akreditasyonun, üniversitenin uluslararası standartlara sahip eğitim sunma kararlılığını gösterdiğini belirterek, "Bu başarı, üniversitemizin turizm sektörüne nitelikli profesyoneller yetiştirme taahhüdünün bir yansımasıdır" dedi.

Turizmde pilot üniversite seçimi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, geleceğin turizm yöneticilerini yetiştirmek üzere seçilen 7 pilot üniversiteden biri olmuştu.

TURAK hakkında

TURAK, YÖKAK tarafından turizm eğitimi veren programların akreditasyonunu sağlayan ulusal bir kuruluştur. Akreditasyon süreci, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve sektörle uyumun sağlanmasına önemli katkılar sunmaktadır.