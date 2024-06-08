Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen '2024 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nde büyük bir başarı elde etti. Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 8 nişan alarak Türkiye'de 2. sıraya yerleşen DEÜ, Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisinde de 9 bayrak ödülü kazandı. DEÜ, son 4 yılda toplam 72 ödül alarak dikkat çekti.

YÖK Başkanı tarafından takdir edildi

DEÜ Rektör Vekili ve YÖK üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, ödülleri YÖK Başkanı Erol Özvar'dan aldı. Ak, DEÜ'nün engelsiz yaşam ve üniversite misyonuna yönelik projelerinin takdir gördüğünü belirtti ve ödüllendirilen programları tebrik etti.

Toplamda 72 bayrak ve program nişanı

Rektör Vekili Ak, 7 milyonu aşkın öğrenci sayısıyla yükseköğretimde eşit fırsatlar oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. DEÜ, Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü aracılığıyla erişilebilirlik konusunda önemli çalışmalar yürütüyor.

DEÜ, son 4 yılda toplam 72 bayrak ve program nişanı alarak önemli bir rekora imza attı. Prof. Dr. Ak, bu başarıyı ayrıntılı olarak paylaştı.

2024'te ödül alan DEÜ programları

DEÜ'nün birçok farklı alanda ödül alan programları arasında Efes Meslek Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Tınaztepe Polikliniği ve Sabancı Kültür Sarayı yer alıyor. Engelsiz Program Nişanı alan programlar arasında ise Yabancı Diller Hazırlık Programı, Kimya Programı, Şehir ve Bölge Planlama Programı gibi çeşitli alanlardan örnekler bulunuyor.