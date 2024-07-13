Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' kapsamında ana programını Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde gerçekleştirdi. 15 Temmuz'un tarihsel, dini ve uluslararası boyutlarının ele alındığı panelde konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, 15 Temmuz kalkışmasının demokrasiye, hukuka ve milli iradeye karşı yapılmış bir ihanet olduğunu vurguladı.

Demokrasiye sahip çıkma vurgusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan DEÜ Rektör Vekili ve YÖK üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının bir sembolü olduğunu belirtti. Ak, "15 Temmuz 2016 tarihinde milli egemenliğimize, demokrasimize ve ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçti. Aziz milletimizin kahramanca direnişi ve fedakarlığı sayesinde bertaraf edilen 15 Temmuz kalkışmasını, o kara geceyi, bir kamu kuruluşu olarak asla unutmayacak, unutturmayacağız" dedi.

Halkın direnişi ve bağımsızlık ruhu

Prof. Dr. Ak, konuşmasının devamında 15 Temmuz gecesi milletin darbe girişimcilerine en güzel yanıtı verdiğini ifade etti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi milletimizin ana karakteri bağımsızlıktır. Bu bağımsızlık ateşi bizi biz yapan, var olma gayemizdir. 15 Temmuz'un yıldönümünde, ihanetin hatırlatılması ve şehitlerimizin anılması için düzenlediğimiz etkinliklerle demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bir daha böyle günler göstermesin" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un farklı boyutları panelde ele alındı

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, "15 Temmuz Darbe Girişiminin Tarihsel, Dini ve Uluslararası Boyutları" tartışıldı. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş, İşletme Fakültesi'nden Prof. Dr. Ülviyye Aydın ve DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Doç. Dr. Alev Gözcü'nün konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkmen Töreli yaptı. Panel öncesinde "15 Temmuz 2016: Bir Kronoloji" isimli film gösterimi yapıldı ve ardından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne dair yayınlar sergilendi.

Etkinlikler devam edecek

DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, anma etkinliklerinin 16 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirterek, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, demokrasimize ve milli iradeye yönelik bu tür saldırılara karşı her zaman duyarlı ve tetikte olacağız. Etkinliklerimizde milletimize şükranlarımızı sunacak, şehitlerimizi rahmetle anacağız. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.