Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite adaylarını 24-26 Temmuz 2024 tarihlerinde Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenecek Tanıtım ve Tercih Günleri'ne davet ediyor.

Üniversite adaylarına kapsamlı bilgilendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrencilere yönelik Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği düzenleyecek. İzmir’in prestijli üniversitelerinden DEÜ, 24-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleşecek etkinlikte, gençleri bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Uzmanlardan rehberlik hizmeti

Üniversitenin Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, aday öğrenciler uzmanlar tarafından yüz yüze bilgilendirilecek. DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, rehberlik hizmetinin doğru kaynaktan alınmasının önemine dikkat çekerek, DEÜ’nün akademik kadrosunun ve tanıtım görevlilerinin etkinlikte yer alacağını belirtti. Siyez, “Aday öğrenciler ve aileleri, üniversitemizin geniş akademik program yelpazesi, kampüs olanakları ve öğrenci toplulukları hakkında kapsamlı bilgi edinebilecekler” dedi.

DEÜ’nün sunacağı imkanlar

Etkinlik boyunca adaylara, üniversitenin sunduğu nitelikli eğitim ve öğrenci odaklı yaklaşım tanıtılacak. Katılımcılar, DEÜ'nün modern ve donanımlı yerleşkelerini gezerek kampüs yaşamını yakından tanıyacaklar. Tercih ve tanıtım günleri, aday öğrenciler ve aileleri için tamamen ücretsiz olacak.

DEÜ’ye davet

DEÜ Rektör Vekili ve YÖK üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, gençleri DEÜ ailesine katılmaya davet etti. Ak, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday öğrenciler için önemli bir süreç başladı. Bu süreçte doğru bilgilendirme ve yönlendirme büyük önem taşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, gençlerin geleceğe yön verecekleri üniversite tercihlerinde doğru karar verebilmeleri için tanıtım ve tercih günleri programını düzenledik. Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olan DEÜ, yeni başarılarına ortak olacak öğrencilerini bekliyor” ifadelerini kullandı.