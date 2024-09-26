Deü’de Erasmus+ Öğrencilerine Oryantasyon Toplantısı Düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2024-2025 Akademik Yılı’nda Erasmus+ programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencilere yönelik oryantasyon toplantısı düzenledi. Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrencilere başarılar dileyerek uluslararası deneyimlerin akademik ve kültürel katkılarına vurgu yaptı.

Uluslararası öğrenciler DEÜ’de buluştu

DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) düzenlenen etkinliğe, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya ve Romanya’dan gelen 30 öğrenci katıldı. Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği programı çerçevesinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görecek olan öğrenciler, üniversitenin sunduğu akademik fırsatları ve İzmir’in kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

“Her adımda yanınızdayız”

Toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Erasmus+ programının sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda büyük önem taşıdığını belirtti. Yılmaz, “Erasmus+ programı, öğrencilerimize dünya vatandaşı olma yolunda eşsiz fırsatlar sunuyor. DEÜ’nün güçlü akademik kadrosu ve uluslararası araştırma imkanlarıyla sizleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Akademik danışmanlarımız ve Erasmus+ koordinatörlerimiz bu süreçte her adımda yanınızda olacak” dedi.

Ebru sanatıyla kültürel entegrasyon

Oryantasyon programı kapsamında öğrenciler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından kurulan ebru sanatı standını ziyaret etti. Rektör Yılmaz, öğrencilerle birlikte ebru çalışması gerçekleştirerek, Türkiye’nin zengin sanat geleneğini tanıttı ve kültürel entegrasyonun önemini vurguladı.

Erasmus+ öğrencilerinin gözünden DEÜ

Toplantıya katılan uluslararası öğrenciler ise DEÜ’nün uluslararası düzeyde iddialı bir üniversite olduğunu ve Erasmus+ programı sayesinde kültürel deneyimlerini genişletmek istediklerini belirttiler. Dokuz Eylül Üniversitesi’ni tercih etmelerinin ana nedeninin ise sunduğu akademik fırsatlar ve İzmir’in öğrenci dostu yapısı olduğu ifade edildi.