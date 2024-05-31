Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Buca Yerleşkesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEÇEM), Buca Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü iş birliğiyle gerçekleştirdiği 'Çocuk Oyunları Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe Buca ve çevre ilçelerdeki okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Kültürel etkileşimi artırmak amacıyla uluslararası öğrencilerin geleneksel oyunlarını tanıttığı etkinlikte, çocuklar stantlardan aldıkları hediyeler karşılığında kitap bağışında bulundu. Toplanan yaklaşık 500 kitap, köy okullarındaki öğrencilere gönderilecek.

DEÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Güzin Özyılmaz, etkinliğin çocukların kültürel farkındalığını artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Özyılmaz, şenliğin, öğrencilerin eğlenirken öğrendiği ve topluma katkı misyonunu yansıtan anlamlı bir organizasyon olduğunu vurguladı.