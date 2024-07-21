Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 42’nci kuruluş yıl dönümünü, Rektörlük Yerleşkesi’nde düzenlediği törenle coşkuyla kutladı. Törene DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ Üst Yönetimi, akademik ve idari kadro ile öğrenciler katıldı.

"Bilimin ışığında ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ'nün köklü tarihiyle Türkiye'de yükseköğretim geleneğinin güçlü bir taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ak, "Kurumumuz, 42 yıldır eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette öncü olmanın gururunu yaşıyor. Bugün kurumsal açıdan hafızalarda yer edecek özel bir gün yaşıyoruz. Her geçen yıl daha da güçlenen akademik kadromuz, donanımlı öğrencilerimiz ve başarılarıyla adımızı yücelten mezunlarımızla büyük bir aile olduk. Geçmişimizden aldığımız büyük güç ile yarınlara güvenle bakıyor ve gelecek planlarımızı da tüm birimlerimizin sorumlu yaklaşımlarıyla titizlikle hazırlıyoruz. Elbette mensuplarımızın sarsılmaz aidiyet duygularıyla bugünlere geldik. Bundan sonra da kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye, bilimin ışığında ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kutlu günü tebrik ediyorum. Bu özel günde, kurucularımıza, rektörlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, idari personelimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte nice yıllara" dedi.

Teşekkür belgeleri verildi

Programda, DEÜ'nün kuruluşundan itibaren görev yapan 6 akademik ve 1 idari personele teşekkür belgeleri takdim edildi. Belgeleri Prof. Dr. Mahmut Ak verirken duygu dolu anlar yaşandı. DEÜ İşletme Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Neczan Özmen, "DEÜ ailesinin bir mensubu olmaktan her zaman gurur duydum. Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlerken, birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.

DEÜ’nün 42. Kuruluş Yıl Dönümü programının son bölümünde, törene katılan tüm DEÜ mensupları, DEÜ Rektörlük Binası önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Rektör Vekili Ak, “Bu vesileyle adını İzmir’in kurtuluşu ve Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesini simgeleyen günden alan Üniversitemizin tüm mensupları adına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla andık. Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak değerlerimizle uyumlu bir çizgide kararlılıkla ilerliyor, dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alma vizyonumuza uygun çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.