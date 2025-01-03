Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) üç farklı meslek yüksekokulu programı, Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu (MEDEK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda tam ve koşullu akreditasyon almaya hak kazandı.

"Bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor"

DEÜ’nün İzmir Meslek Yüksekokulu (İMYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, 31 Aralık 2028’e kadar tam akreditasyon alırken, Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk Acil Yardım Programı ise 31 Aralık 2026’ya kadar koşullu akreditasyon hakkı kazandı. Bu başarı, meslek yüksekokullarının uluslararası standartlardaki eğitim kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, akreditasyon sürecine dair yaptığı açıklamada, “Meslek yüksekokullarımız bölgenin kalkınmasına ve farklı sektörlerde nitelikli iş gücü sağlanmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Örnek eğitimle geleceğe hazırlık

Rektör Yılmaz, meslek yüksekokullarındaki eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı bilgilerle öğrencileri iş dünyasına en iyi şekilde hazırladığını vurguladı. "Programlarımız, sektörel ihtiyaçlara uygun müfredatları ve deneyimli akademik kadrolarıyla fark yaratıyor. Mezunlarımızın bu yetkinliklerle kariyer yolculuklarında öne çıktığını görmek bizi gururlandırıyor" diyen Yılmaz, üniversitenin İzmir’in toplumsal yapısının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, DEÜ’nün topluma hizmet etmeye ve yeni iş birlikleriyle kendini geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.