Deutsche Bank stratejistleri, Türkiye'yi 2024 yılının en iyi yatırım adresi olarak değerlendirdi. Christian Wietoska öncülüğündeki analistler, "Ya şimdi, ya hiçbir zaman" başlıklı raporlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortodoks para politikasına güçlü bağlılığı, kredi notu güncellemeleri ve içerideki algının değişmesi nedeniyle Türk Lirası cinsi tahvillerin cazip olduğunu vurguladı.

Enflasyon ve ekonomik istikrar

Stratejistler, enflasyonun düşmesini beklediklerini ve zayıflayan iç talep, sıkılaşan kredi koşulları ve daha istikrarlı seyreden kurun enflasyondaki yavaşlamayı desteklediğini belirtti. Bu faktörlerin, yapıcı tahminlerinin en kritik yönleri olduğunu ifade ettiler.

TL tahvillerde tatırım fırsatları

Analistler, TL carry trade'de kalabalık pozisyonlanmanın aksine lira cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın hala zayıf olduğunu belirtti. Yaz aylarında net tahvil ihracının azalacağı beklentisiyle TL tahvillerinin desteklenebileceğini kaydettiler. Wietoska, 10 yıllık tahvil getirilerinin bu yıl yaklaşık 400 baz puan düşüş için alanı olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 28 düşüş anlamına geldiğini belirtti. 2 yıllık tahvil getirisinin ise 850 baz puan düşebileceği tahmini paylaşıldı.

Diğer yatırımcıların da ilgisi artıyor

Türk tahvillerinde yükseliş bekleyen sadece Deutsche Bank değil. Pictet Varlık Yönetimi de geçtiğimiz hafta TL’de ağırlıklarını artırdıklarını ve portföylerine 2-5 yıllık tahviller eklediklerini duyurmuştu. Bu adım, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü beklentisi ve Merkez Bankası'nın şahin sinyalleriyle atılmıştı.