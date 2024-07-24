Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, dört yıl aranın ardından ikinci çeyrekte zarar açıkladı. Postbank'ın satın alınmasıyla ilgili davalar için ayırdığı 1,3 milyar euroluk provizyon, bankanın 15 çeyrektir süregelen kâr serisini sona erdirdi. Deutsche Bank, bu çeyrekte 143 milyon euro zarar ederken, analistlerin 280 milyon euro zarar tahmini gerçeğe dönüşmedi.

Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek performansı

Deutsche Bank, Postbank'ın satın alınmasıyla ilgili devam eden yatırımcı davaları için ayırdığı 1,3 milyar euro (1,4 milyar dolar) provizyon sonrasında ikinci çeyrekte 143 milyon euro zarar açıkladı. Bu durum, bankanın 15 çeyrek boyunca elde ettiği kâr serisini tersine çevirdi. Banka, geçen yılın aynı döneminde 763 milyon euro kâr açıklamıştı.

CEO Christian Sewing'in açıklamaları

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Postbank kararı nedeniyle bankanın bu yıl ikinci bir geri alım gerçekleştirme kabiliyetinin şüphe uyandırsa da, hissedarlara 8 milyar euro dağıtma yönündeki orta vadeli taahhüdünü yineledi. Sewing, bu yıl kârlılığı artırma ve geliri 30 milyar euroya çıkarma sözü verirken, ücretlerden elde edilen gelirin kredilerden elde edilen zayıf geliri dengelemesi bekleniyor.

Gelirlerde düşüş

Hem kurumsal bankanın hem de perakende ve servet birimlerini bir araya getiren özel bankanın gelirleri, yükselen faiz oranlarının yarattığı rüzgarın azalmasıyla bu çeyrekte düştü. Varlık yönetimi geliri yüzde 7 artarak kredi verme ve aracılıktaki düşüşün bir kısmının telafi edilmesine yardımcı oldu.

Anlaşmalar, hisse senedi ve tahvil satışları konusunda danışmanlık yapan birimin geliri yaklaşık iki katına çıkarak 585 milyon euroya ulaştı. Daha geniş kapsamlı yatırım bankasının sonuçları ise yüzde 10 oranında yükseldi. Bu artışlar, Deutsche Bank'ın 2025 hedeflerine ulaşma ve hissedarlara olan dağıtım taahhütlerini yerine getirme yolunda olumlu bir adım olarak görülüyor.

Deutsche Bank'ın gelecek stratejileri

Sewing, hissedarlara 8 milyar euro dağıtma yönündeki orta vadeli taahhüdünü yinelerken, bu yıl kârlılığı artırma ve geliri 30 milyar euroya çıkarma hedefini sürdüreceğini belirtti. Ücretlerden elde edilen gelirlerin kredilerden elde edilen zayıf geliri dengelemesi bekleniyor.

Yükselen Faiz Oranlarının Etkisi

Yükselen faiz oranlarının yarattığı rüzgarın azalması, bankanın gelirlerinde düşüşe neden oldu. Ancak, varlık yönetimi gelirlerindeki yüzde 7'lik artış, bu düşüşün bir kısmını telafi etmeye yardımcı oldu.