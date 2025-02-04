Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, 2025 yılına yönelik ekonomik tahminlerini paylaştı. Türkiye'deki enflasyon ve faiz oranlarına dair önemli açıklamalarda bulunan Onay, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 28'de sabit tutarken, faiz indirimi sürecinin mart sonrası zorlaşacağını belirtti. Ocak ayı enflasyon verisini değerlendiren Onay, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) projeksiyonlarıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

2025 için Enflasyon Beklentisi Deutsche Bank, Türkiye için 2025 yılına dair enflasyon tahminini yüzde 28 olarak koruyor. Ekonomist Yiğit Onay, bu tahminin üç temel faktöre dayandığını belirtti: Türk lirasındaki zayıf reel değerlenme, talep tarafında yavaşlamanın fiyatlama davranışlarına etkisi ve yüksek enflasyon beklentileri…

Bu faktörler, risklerin yukarı yönlü olmasına işaret ediyor. Ancak Onay, şu an için tahminlerini güncellemeyi planlamadıklarını söyledi.

Ocak Enflasyonu Beklentilerin Üzerinde ocak ayı enflasyon verisi, Bloomberg HT'nin haberine göre, yüzde 4,4 olarak beklenirken, açıklanan sonuçlar bu tahmini geride bıraktı. Onay, özellikle hizmet sektöründeki enflasyonist baskılara dikkat çekti.

Sağlık sektörü, yılbaşı fiyatlamaları ve kamu zamlarının etkisiyle, bu sapmanın arttığını belirtti. Ancak, Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonlarıyla bu durumun uyumlu olduğunu ve dezenflasyon sürecinin engellenmediğini vurguladı.

Faiz indiriminde daralma bekleniyor

Deutsche Bank, mart ayında 250 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünü sürdürse de Onay, Mart ve Nisan aylarında faiz indirimi için 250 baz puanlık bir alan olduğunu ve sonrasındaki süreçte hızın azalacağına dikkat çekti. Nisan sonrası dönemde faiz indirimi alanının daralacağını belirten Onay, bu daralmanın enflasyonist baskılar ve faiz getirilerinin düşüşü ile bağlantılı olduğunu ifade etti. Yıl sonu için faiz tahminini ise yüzde 32,5 olarak korudu.

Türk lirasının reel değerlenmesinin Türkiye'nin dezenflasyon süreci için kritik olduğunu belirtti. Yılın ikinci yarısında TL’de reel değer kaybı yaşanabileceği ihtimaline de değinen Onay, bu sürecin Merkez Bankası tarafından dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

TL’nin volatilitesi ve orta vadeli beklentiler

Türk lirasının volatilitesini dengelemekte etkili olan swap kısıtlamalarına da değindi. Kısa vadede bu temkinli duruşun devam edeceğini belirten Onay, uzun vadede yabancı yatırımcı katılımının arttıkça piyasalarda daha etkin bir işleyiş beklendiğini söyledi. Ancak, swap kısıtlamalarında esneme olabileceğini de ekledi.

Türk tahvillerine yönelik Deutsche Bank'ın orta vadeli olumlu görüşleri devam ediyor. Onay, Türk Lirası tahvillerinin gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı haline geldiğini belirtti. Aralık ayında başlayan rallinin ardından ocak ayında fiyatların stabilleşmeye başladığını söyleyen Onay, orta vadede olumlu beklentilerini sürdürdü.