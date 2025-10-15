ABD’li yatırım bankaları Bank of America ve Morgan Stanley, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Her iki kurum da kâr ve gelirlerinde önemli artış kaydetti. Bank of America’nın net kârı yüzde 23, Morgan Stanley’nin ise yüzde 45 yükseldi.

Bank of America’nın net kârı 8,5 milyar dolara çıktı

Bank of America tarafından yayımlanan bilançoya göre, bankanın net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde 8,5 milyar dolar oldu.

Bu rakam, 2024’ün aynı döneminde açıklanan 6,9 milyar dolara göre yüzde 23 artış anlamına geliyor.

Kurumun hisse başına kârı geçen yıl 81 sent iken, bu yıl 1,06 dolara yükseldi.

Banka, aynı dönemde gelirini yüzde 11 artırarak 25,3 milyar dolardan 28,1 milyar dolara çıkardı.

Morgan Stanley’nin kârı yüzde 45 arttı

Morgan Stanley de üçüncü çeyrekte güçlü finansal performans sergiledi.

Banka, 2024’ün üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar olan net kârını 2025’in aynı döneminde 4,6 milyar dolara çıkardı.

Gelir tarafında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Morgan Stanley’nin geliri yüzde 18 artışla 18,2 milyar dolara yükseldi.

Banka, geçen yılın aynı döneminde 15,4 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Hisse başına kâr (EPS) ise 1,88 dolardan 2,80 dolara çıktı.

Yatırım bankacılığında toparlanma sürüyor

Uzmanlara göre, her iki bankanın da üçüncü çeyrek sonuçları yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki canlanmayı yansıtıyor.

Artan faiz gelirleri ve küresel piyasalarda yeniden canlanan işlem hacmi, finans devlerinin kârlılığını destekledi.