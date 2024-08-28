SAS Scandinavian Airlines, zorlu bir iflas sürecinin ardından yeniden yapılanma sürecine girerek tarihindeki "yeni bir dönemi" başlattı. ABD’de yaşanan finansal sıkıntılardan güçlenmiş bir sermaye yapısı ve yenilenmiş bir modelle çıkmayı başaran havayolu, şimdi Air France-KLM ve diğer yatırımcıların desteğiyle geleceğe odaklanıyor.

Air France-KLM ve yeni yatırımcılar

SAS’ın hisseleri, Air France-KLM, havacılık yatırım şirketi Castlelake, Lind Invest ve Danimarka Hükümeti’nden oluşan bir konsorsiyuma ait. Bu konsorsiyum, SAS’ın yeniden yapılanma sürecinde kritik bir rol oynayarak, havayolunun finansal yapısını güçlendirdi ve 2 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırdı. Ayrıca, havayolu filosunu küçültme adımları da atıldı.

Yeni yönetim kurulu, Kåre Schultz başkanlığında atanacak ve SAS’ın gelecekteki yönünü belirleyecek. İki yıl süren iflas sürecinde SAS, borsa listesinden çıkarıldı ve yeniden yapılandırıldı.

Yeni dönem ve gelecek vizyonu

SAS Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Anko van der Werff, yeniden yapılanma sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bu adımın müşteriler, ortaklar ve meslektaşlar için heyecan verici bir geleceğin başlangıcını işaret ettiğini belirtti. Van der Werff, "Şimdi ileriye bakmalı ve başlattığımız dönüşümü tamamlamalı, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdümüzü sürdürmeli ve büyüyen bir pazardaki fırsatlardan yararlanmalıyız," dedi. SAS, kısa süre içinde SkyTeam ittifakına katılacak ve sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek.

Yönetim kurulunda değişim

SAS Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini bırakan Carsten Dilling, SAS’ın yeniden yapılanma sürecinin bir dönüm noktası olduğunu ve bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesinde katkıda bulunan tüm ekibe teşekkür etti. Dilling, "SAS'ın İskandinavya'yı dünyayla ve dünyayı İskandinavya'yla bağlamaya devam etmek için iyi ellerde olduğundan eminim," şeklinde konuştu.

Yeni SAS Yönetim Kurulu Başkanı Kåre Schultz ise, SAS’ın İskandinavya’nın lider havayolu olarak mirasını sürdürmesini ve havacılıkta dönüştürücü değişiklikleri yönlendirmek için ortaklarla iş birliği yapmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Gelecek perspektifi

SAS'ın yeni yapılanma süreci, havayolunun finansal açıdan daha sağlam bir temel üzerine inşa edilmesini sağladı ve gelecekteki büyüme stratejilerini destekleyecek bir zemin hazırladı. Şirket, hava yolculuğunda önemli değişimlere öncülük etme ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırma yolunda önemli adımlar atıyor.