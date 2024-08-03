Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde yaşayan S.Ç.'nin sosyal medya üzerinden silah sattığını tespit etti. Ekipler, S.Ç.'nin evine düzenledikleri operasyonda cephanelik sayılabilecek miktarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Operasyonda çok sayıda siyal ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekipleri, S.Ç.'nin evinde yaptıkları aramada 6 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 5 tabanca, silah şarjörleri, silah parçaları ve çok sayıda mermi buldu. Gözaltına alınan S.Ç.'nin, yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin işlemleri devam ediyor

Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen bu operasyon, sosyal medyada yasa dışı silah satışının ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. S.Ç.'nin evindeki cephanelik boyutundaki silah ve mühimmat, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.