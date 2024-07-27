Tanınmış iş insanı Metin Sancak hafta sonu devasa büyüklükte bir orkinos balığı tuttu.

İzmir iş Dünyasının tanınan ismi Folkart Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Metin Sancak yaz aylarını Çeşme’de geçiren isimler arasında yer alıyor. İş temposundan fırsat buldukça ailesi ve dostlarıyla birlikte Çeşme’de zaman geçiren Metin beyin hafta sonu bir hayli şanslı ve bereketli geçti. Alaçatı’da arkadaşlarıyla birlikte tekneyle balık avına çıkan Metin Sancak avdan adeta zaferle döndü. Alaçatı açıklarında yakaladığı devasa büyüklükte orkinos balığı ile kıyıya dönem başarılı iş adamı balıkla birlikte zafer pozu verdi. Sevinci fotoğraf karesine yansıyan Metin Sancak bu fotoğraf karelerini kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.