Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralarında e-ticaret, kuyumculuk ve yiyecek-içecek sektörlerinden birçok önde gelen Türk şirketinin vergi ödemediğine yönelik iddialara yanıt verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Vergi denetim kurulu incelemeleri sürüyor

Bakanlık, Vergi Denetim Kurulu'nun risk analiz sistemi üzerinden 2 bin 815 büyük mükellefin yüzde 27'sinin vergi incelemelerinin devam ettiğini açıkladı. Sürekli zarar beyan eden ve riskli değerlendirilen 735 mükellef de inceleniyor.

Yeni vergi paketi TBMM'de kabul edildi

Ayrıca, TBMM'de kabul edilen yeni vergi paketi ile vergide etkinlik ve adaletin güçlendirilmesi hedefleniyor. İstisnalar nedeniyle vergi ödemeyen mükellefler, artık kurum kazançları üzerinden asgari yüzde 10 vergi ödeyecek.

Vergi cezaları artırılacak ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele güçlendirilecek

Vergi cezaları artırılacak ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele güçlendirilecek. Bakanlık, vergi kanunlarına uymayan mükellefler hakkında yasal işlemlerin istisnasız uygulandığını ve mükellef bazında detaylı bilgi paylaşılmasının mümkün olmadığını belirtti.