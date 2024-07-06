Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde tespit ettikleri bir araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, aracın içinde toplamda 145 kilogram skunk ve 80 kilogram 500 gram esrar bulundu.

Operasyonun kahramanlarına tebrik

Operasyon kapsamında araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı. Operasyonun ardından İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Narkotik Şubeyi ziyaret ederek başarılı operasyonlarından dolayı ekipleri tebrik etti. Karabulut, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.