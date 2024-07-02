Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen iki TIR'ı riskli bularak X-Ray taramasına aldıkları belirtildi. Tarama sonucunda şüpheli alanlar tespit edildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı arama gerçekleştirdi. Aramalarda, TIR'ların çeşitli bölgelerine ve yasal yükün içine gizlenmiş 244 kilogram esrar bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Riskli TIR'lar X-Ray'de şüphe uyandırdı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışması sayesinde, Kapıkule'de gerçekleştirilen bu büyük uyuşturucu operasyonunda önemli bir başarı elde edildi. Şimdi, bu operasyonun perde arkası merak ediliyor. Yasal yüklerin arasına nasıl bu kadar miktarda uyuşturucu saklanabildi?