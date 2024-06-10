DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in eşi Bertuğ Ösen’e ait CMS Jant Fabrikası, son dönemde işten çıkarmalarla gündeme geldi. Egede Sonsöz'ün haberine göre, fabrikanın İzmir’in Çiğli, Gaziemir ve Bornova'daki tesislerinde son iki yılda binden fazla işçinin işten çıkarıldığı iddia ediliyor. Birçok işçi, fabrikanın kararını yargıya taşıyarak işe iade ve tazminat talebinde bulundu ve bazı işçilerin mahkemeyi kazandığı öğrenildi.

İşçiler haklarını arıyor

İşçilerin eylemi, İzmir’de Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde yapılan DEVA Partisi Genel Kurulu’nda gerçekleşti. Genel Kurul'un yapıldığı binanın önünde toplanan işçiler, ihbar tazminat haklarının ödenmesini talep etti. İşçiler, işten çıkarılmaların haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, seslerini duyurmaya çalıştı.

3 bin işçinin alın teri

Yapılan açıklamada, "Ösen bize diyor ki mahkemede hakkınızı arayın. Bugün bu ülkede mahkeme süreçlerinin nasıl gittiğini iyi biliyoruz. Sürekli AKP’yi eleştirenler, demokrasi isteyenler, konu kendi çıkarları olduğunda zerre kadar demokratik olmuyorlar. CMS, bir fabrikasını dört fabrika yaptıysa, bunu çalışan 3 bin işçinin alın teri ile yapmıştır. Yakın zamanda bu fabrikada bel fıtığı, boyun fıtığı olduğu için ihbarsız atılan işçiler var. Bunu kabul etmediğinde tazminatsız atılan işçiler var. 1,5 yıldır bu devam ediyor. Bugün Seda Kaya Ösen’in yanına geldik. Siyasi iktidarı eleştiren, emekten bahseden, 1 Mayıs paylaşımları yapan Seda Hanım, bizi dinlemek yerine kendi şirketinin reklamını yapmıştır. Bugün bize ‘bana Twitter’dan değil mailden ulaşın’ diyor. Taleplerimiz; işten atmalar yasaklansın, haksız ve hukuksuz biçimde işçileri tehdit edenler hakkında soruşturma başlatılsın, bugüne kadar atılan işçilerin ihbar hakkı geri verilsin, CMS’de bu hukuksuzluğu yapan yöneticiler işten atılsın" ifadelerine yer verildi.