DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, sokak hayvanlarına yönelik yeni yasa teklifinin dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kanunlaşmasının ardından sert bir açıklamalarda bulundu. Ösen, bu düzenlemenin hükümetin ekonomik gündemden kaçmak ve yerel yönetimleri köşeye sıkıştırmak amacıyla yapılan bir hamle olduğunu belirtti.

Sokak hayvanları sorunu 20 yıldır çözülemedi

“Bu düzenleme, hükümetin ayak oyunundan ibarettir” diyen Ösen, konunun tüm paydaşlarıyla görüşülmeden yapılan bu adımın sokak hayvanları sorununu çözmekten uzak olduğunu vurguladı. Ösen, “Sokak hayvanları sorunu 20 yıldır devam ediyor. 2019 yılında belirlenen önlemler uygulanmış olsaydı, bugün bu kadar büyük bir sorunla karşılaşmazdık. Bu mesele kar topu gibi büyüdü çünkü insancıl yöntemlerle çözülmedi” dedi.

"Yeni düzenleme siyasi oyunlardan ibaret"

Ösen, sözde düzenlemenin uygulanabilirliğine dair ciddi şüpheler olduğunu belirterek, hükümetin amacının belediyeleri zor durumda bırakmak olduğunu ifade etti. “Sokak hayvanlarının sayısı ve etkileri hakkında net rakamlar ortaya konamıyor. Bu düzenleme, siyasi oyunlardan öteye gitmiyor” dedi. Hükemetin sorun çözmekten uzak olduğunu belirten Ösen," Unutmayalım hükümetin derdi üzüm yemek, sorunu çözmek değil! Belediyeleri dövmektir. Yerel idarelere destek olmak yerine köstek olmayı şiar edinmiş bu anlayışı reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha kapsamlı ve uygulanabilir sisteme ihtiyaç var"

Milletvekili Ösen, hükümetin bu düzenlemesiyle ilgili olarak, sokak hayvanlarının kontrolünün tamamen belediyelere bırakılacağına dikkat çekti. Ayrıca, sokak hayvanlarının doğurganlığını kontrol altına almak ve üretim ile ithalatı durdurmak gerektiğini savundu. “Bu düzenlemeye hayır dedim çünkü daha kapsamlı ve uygulanabilir bir sistem getirilmedi” ifadelerini kullandı.