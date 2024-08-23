DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 7524 Sayılı Kanun kapsamında serbest bölgelerdeki vergi uygulamalarına getirilen değişiklikleri değerlendirdi. Serbest bölgelerin, yüksek katma değerli ihracat ürünlerinin üretim merkezi olduğunu vurgulayan Ösen, bu bölgelerin ülke ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. Ösen, “1985 yılından bu yana yasal çerçevede faaliyet gösteren serbest bölgeler, neredeyse 40 yıllık bir süredir Türkiye’de önemli bir değer yaratmaktadır. Binlerce vatandaşımıza istihdam sağlamakla kalmayıp, ekonomisi dövize endeksli olan ülkemize döviz girişi sağlamaları, bu bölgelerin önemini artırmaktadır. Ayrıca, sağladıkları teşvikler ve özellikle arazi fiyatlarının yükseldiği bir dönemde yatırımcılara sundukları avantajlarla serbest bölgeler, yatırımcılar için cazip olanaklar sunmaktadır,” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay kabul edilen düzenleme ile serbest bölgelerdeki yurt içi satışlarda tanınan vergi istisnasının kaldırılması, sektör temsilcilerinin tepkisini çekti. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Ösen, düzenlemenin sektör için zorlayıcı olacağını belirterek şunları söyledi:

“Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre, kurumlar vergisindeki avantaj yalnızca ihracatla sınırlandırılmış, yurt içi satışlarda tanınan istisna kaldırılmıştır. Avrupa pazarında rekabet etmesi beklenen serbest bölgeler için 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt içindeki vergi istisnasının kaldırılması, etki analizlerinin ne derece doğru yapıldığı konusunda sektör temsilcileri arasında ciddi tartışmalara yol açmaktadır.”

İzmir Milletvekili Ösen, konuyla ilgili meclise taşıdığı soru önergesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1- Yapılacak istisna ile ne kadarlık bir vergi geliri toplanması hedeflenmektedir?

2- Türkiye’deki serbest bölgelerde faaliyet gösteren 2 bin şirketin kaçı yurt içine mal satmaktadır?

3- Yabancı sermayeye sahip olan serbest bölge firmalarının yeni yasadan nasıl etkilenmesi beklenmektedir?

4- Türkiye’de vergi borcunu ödemeyen veya vergi borçları silinen şirketlerin olduğu bilindiğinde yeni yasanın uygulanması noktasında atılacak adımlar nelerdir?