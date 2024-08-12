DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, düşük alım fiyatları nedeniyle zor durumda kalan domates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Ösen, alım fiyatlarındaki düşüşün ve plansız tarım politikalarının etkilerine dikkat çekti.

Çiftçiler eyleme geçti

Ösen, çiftçilerin protestolarını şöyle anlattı: “İzmir Kınık’ta traktörleriyle konvoy oluşturarak, Manisa Turgutlu’da mahsullerini tarlalarında bırakarak ve Bursa’da otoyolu trafiğe kapatarak haklı isyanlarını dile getirdiler. Tarım ve Orman Bakanı’nın bu soruna çözüm üretmesi gerekiyor.”

"Bu kriz ülke ekonomisini baltalıyor"

Ösen, domates üretiminin Türkiye ekonomisi için önemine vurgu yaparak, “Domates üreticilerinin yaşadığı bu kriz, yalnızca çiftçilerin emeklerini değil, ülke ekonomisini de baltalıyor. Salçalık domateslerin tarlada kalması israf anlamına geliyor ve bu, hükümetin ikiyüzlülüğü olarak değerlendiriliyor.” dedi.

Bakanlığa soru önergesi

Ösen, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği soru önergesinde, Türkiye’nin domates üretimi, tarlada kalması beklenen miktar ve sözleşmeli üretim oranları gibi konularda bilgi istedi. Ayrıca, domates üreticileri için Bakanlığın almayı düşündüğü önlemler ve destek kampanyaları hakkında şu soruları sordu:

1- 2024 yılında Türkiye’nin toplam domates üretimi ne kadardır?

2- Domates üretiminin ne kadarının bu sene tarlada kalması beklenmektedir?

3- Domates ve salçalık domates üretimi içerisinde sözleşmeli üretim toplam üretimin yüzde kaçını oluşturmaktadır?

4- Sözleşmeli üretim içerisinde domates alımında beklenilen “fire” oranı kaçtır?

5- Türkiye’de vergi borçları silinen şirketlerin olduğu bilinirken, maliyetinin çok altında kalan alım fiyatları karşısında ekonomik olarak zor durumda kalan domates üreticileri için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın almayı düşündüğü önlemler ve destek kampanyaları nelerdir?