Deva Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Türkiye’de artan kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını gündeme taşıdı. Ösen, “2025 yılı şimdiden borç yılı oldu” diyerek hükümetin ekonomik politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Borçlarda endişe verici artış

Deva Partili Ösen, Aralık 2024’ün son haftası ile Ocak 2025’in ilk haftası arasında tüketici kredisi borçlarının 2,7 milyar lira, kredi kartı borçlarının ise 2,8 milyar lira arttığını belirtti. Toplamda, takipteki tüketici kredisi borçlarının 59,7 milyar liraya, kredi kartı borçlarının ise 56,7 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

“Vatandaş borçla borcu kapatıyor”

Seda Kâya Ösen, geçim sıkıntısı çeken vatandaşların borçlarını kredi kartlarıyla ödemeye çalıştığını, kart borçlarını ödeyemeyenlerin ise kredi çekerek ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti. Ösen, “Bu, vatandaşın borç yükünü daha da artırıyor. Ekonomik krizin en ağır yükü halkın sırtına yükleniyor” dedi.

İktidarın tasarruf tedbirleri eleştirisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in halka tasarruf çağrıları yaparken, bakanlıkların lüks araç kiralama ve otel toplantılarına devam ettiğini söyleyen Ösen, “Tasarruf tedbirleri sadece lafta kaldı. İktidarın harcamaları vatandaşın ödediği vergilerle finanse ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Yoksulluğun bedelini halk ödüyor”

Deva Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, AKP hükümetinin “Yoksullukla mücadele” iddiasıyla başladığı yolda, halkı derin bir borç krizine sürüklediğini söyledi. Ev kiraları ve faturalarını ödeyen vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını vurgulayan Ösen, “Bu ekonomik tablo, sosyal çöküşün habercisidir. İktidar bu durumun siyasi bedelini ödeyecektir” dedi.