DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamalarda AK Parti’ye dönmeyeceğini belirtti. Babacan, AK Parti’den ayrılan seçmenin CHP’ye yönelmesinin kolay olmadığını söyledi ve Türkiye siyasetine “üçüncü yol” vurgusu yaptı.

Babacan, gazetecilerin “AK Parti’ye dönüş mü var?” sorusuna net yanıt verdi: “Böyle bir planım yok.” Partinin kurucularından biri olduğunu hatırlatan Babacan, kuruluş ilkelerinin artık korunmadığını söyledi. “Ben o ilk programı, tüzüğü, seçim beyannamesini hazırlayan dar ekibin içindeydim; zamanla ‘üç dönem kuralı’ gibi temel ilkeler aşındı” dedi.

2012-2013’ten itibaren hukuk, eğitim ve yolsuzluk konularında eleştirilerinin arttığını ifade eden Babacan, “Ayrılmamın kök sebeplerinde hukuksuzluklar, adaletsizlikler ve büyüyen menfaat şebekesi var. Bu sorunlar hâlâ duruyor” dedi.

Babacan, DEVA Partisi’nin siyasetin iki kutba sıkışmasına karşı bir alternatif olduğunu vurguladı. “İktidar ve muhalefet tekeli olmamalı. Türkiye’nin güçlü bir üçüncü tercihe ihtiyacı var” dedi. Partisinin 2024’te açıkladığı “Yeni Yol” stratejisinin bu vizyonun bir uygulaması olduğunu belirtti.

AK Parti tabanından kopan seçmenin henüz CHP’ye yönelmediğini belirten Babacan, “AK Parti’den ayrılan seçmenin birdenbire CHP’ye, hele tek başına seçime yürüyen bir CHP’ye oy vermesi zor. Gençlerde olabilir ama belli bir yaşın üzerindekilerde pek mümkün değil” dedi. Siyasette çok sesliliğin önemine dikkat çekti: “Vatandaşa sadece iki seçenek sunmak doğru değil.”

1 Ekim’de CHP yöneticileriyle yaşanan tartışmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini aradığını anlatan Babacan, aradaki gerginliğin kişisel düzeyde olmadığını vurguladı. “Bizim sorunumuz CHP yönetimiyle değil, CHP’ye de zarar veren bazı çevrelerle” dedi.

Babacan, Refah Partisi ve Anahtar Parti ile görüşmelerin sürdüğünü, İYİ Parti ile parlamenter sistem konusunda ortak çalışma yürüttüklerini söyledi. Seçim atmosferi yaklaşırken temasların somutlaşabileceğini ekledi.

Ali Babacan, AK Parti’ye geri dönmeyeceğini bir kez daha vurguladı. CHP’ye yönelmenin AK Parti seçmeni için “zor” olduğunu belirtti ve ülkenin “üçüncü bir yola” ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Açıklamaları, muhalefet içi tartışmalara ve olası yeni siyasi ittifaklara dair önemli sinyaller içeriyor.