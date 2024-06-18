Siyasi partiler arasında gerçekleşen bayramlaşma geleneği bu Kurban Bayramında da devam etti.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi, Kurban Bayramı vesilesiyle ANAP, Bağımsız Türkiye Partisi, BBP, CHP, DEM, DP, DSP, Gelecek Partisi, HÜDA Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi, SP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

Bayramlaşmak için siyasi partilerden DEVA Partisi Genel Merkezi’ne gelen heyetleri DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyesi Furkan Arık ağırladı.

DEVA Partisi tarafından siyasi partilerin Genel Merkezlerine düzenlenen bayram ziyaretine ise DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ile Zeki Kaplan katıldı.