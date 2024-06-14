DEVA partisi İzmir milletvekili Seda Kaya Ösen, Kurban Bayramı kutlaması için mesaj yayınladı.

Ösen mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor ve bu manevi günün, ülkemize ve dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolüdür; bu özel günlerde bir araya gelerek zorlukları unutmak ve geleceğe umutla bakmak önemlidir.

Yaşadığımız ekonomik zorluklar ve yoksulluk, bayram sevincimizi gölgeleyebilir ancak asla umudumuzu kaybetmemeliyiz. Gelecek için insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesi vermekten vazgeçmeyeceğiz.

Bu kutsal günler vesilesiyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Umarım savaşlar son bulur, zulüm sona erer ve hep birlikte daha refah ve mutlu bir geleceğe doğru ilerleriz. Milletimizin Kurban Bayramını bir kez daha kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum."